Новости Украины

Угроза войны на Донбассе сохраняется.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил православный олигарх Константин Малофеев, известный как один из спонсоров Русской весны 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там такие стянуты силы ВСУ. Что бы ни говорили, это большая армия. Безусловно, она обладает потенциалом, чтобы пролить море крови. Провокации происходят постоянно со стороны ВСУ. Иногда камеры ОБСЕ это фиксируют, иногда украинские снайперы стреляют сначала по камерам ОБСЕ, чтобы они не фиксировали, а потом уже совершают провокации», – сказал Малофеев.

Однако настоящая опасность, по его мнению, исходит не от ВСУ, а от наемников, которых стянули на Донбасс США и Британия.

«Самое ужасное, что для англосаксов все это компьютерная игра. Они натравливают братские народы друг на друга. Они там появились и навезли туда башибузуков со всего мира, в том числе игиловцев, тех людей, которые устраивали провокацию в Казахстане. Эти «солдаты удачи», которые воевали в интересах ЦРУ по всему миру, сейчас собраны там в большом количестве. Их несколько тысяч человек, и они не подчиняются ВСУ. Они могут совершить провокацию в любой момент», – сказал Малофеев.