«Иначе неньке хана!» – Живущая в долг Украина продолжит списывать миллионы на пропаганду

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Киев должен выделить миллионы долларов на увеличение присутствия украинских СМИ за границей для того, чтобы более успешно разжигать русофобию в других странах.

Об этом в интервью киевской газете «День» заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В действительности способов (увеличить ослабевающее внимание мировой общественности к «агрессии» России – прим. ред.) много. Я часто говорю и пишу об этом. Донести реальную ситуацию до западного зрителя можно только через удобные для него медиа. Поэтому для решения этой задачи нужно создавать украинские медиа, но на Западе. В Британии или в Штатах.

Давайте рассмотрим, как обрабатывает российская информационная машина британскую аудиторию. Например, Россия создала RT, этот канал имеет, в частности, свою студию в Лондоне. На канале RT говорят преимущественно не о событиях в России, а о событиях в мире, и таким образом, чтобы это было интересно англоязычной аудитории, в частности британцам. В студию приглашают либо российских симпатиков среди британских лидеров мнений, либо откровенно пророссийски настроенных британских политиков. И те, и другие имеют влияние на британское общество.

Если мы хотим побороться за симпатии западного политикума, у нас нет другого выхода, кроме создания собственных информационных агентств на Западе. Журналисты работают на аудиторию, которая, к сожалению, является субъектом по большей части в тот же момент, когда она идет на выборы. А остальное время аудитория является объектом. Объектом влияния информации и пропаганды.

Вполне понятно, что создание собственных медиа на Западе будет стоить много миллионов долларов. Вероятно, даже сотни миллионов. Речь идет о неподъемных суммах для современной Украины. Но другого пути нет, если Украина хочет победить в информационной войне за симпатии и мнения западной аудитории.

Кстати, в 2014 году наш медиахолдинг создал действующий инструмент контрпропаганды, адресованный именно западной аудитории, — англоязычный канал «Ukraine Today». Но, странная вещь, — несмотря на то, что «UT» был создан на частные средства, государство, насколько мне известно, почему-то не было заинтересовано в продвижении на запад проекта, который ничего ему не стоил», – возмутился пропагандист.

Также, по его мнению, украинские СМИ должны надавить на власти Италии, чтобы добиться отмены приговора боевику Нацгвардии Украины Виталию Маркиву.

«Для Украины это (приговор Виталия Маркива – прим. ред.), если хотите, государственная проблема — потому что Россия, опираясь на решение итальянского суда, может попытаться идти на нас в юридическое наступление или избежать ответственности в международных судах за агрессию и преступления против украинцев. Именно поэтому нужно максимально активно привлекать профессиональных юристов для того, чтобы искать варианты влияния на итальянский апелляционный суд.

А нам, украинским журналистам, тоже не надо плестись в хвосте. Мы должны выходить на итальянские медиа любым путем и пытаться заставить их показывать другой взгляд на эту ситуацию. Если нужно, мы можем даже помогать коллегам попасть на место боев четырнадцатого, чтобы пообщаться со свидетелями тех событий. Если итальянские следователи этого не сделали, то, вероятно, это сделают журналисты. Украинское министерство информации должно было заниматься этим централизовано, искать пути лоббирования позиции Украины через западные медиа. Да и наши спецслужбы, вероятно, могли бы найти какой-то условно нелинейный способ», – призвал Цаплиенко.