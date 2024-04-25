Иноагент Гельман: Украина должна помочь власовцам наёмниками ВСУ – «свергнуть Путина»

Елена Острякова.  
25.04.2024 19:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Беглый либеральный галлерист-иноагент Марат Гельман собирает деньги на банду наемников ВСУ «легион свободы Росии», чтобы он помог россиянам свергнуть своего президента.

Об этом он заявил ютуб-каналу украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Беглый либеральный галлерист-иноагент Марат Гельман собирает деньги на банду наемников ВСУ «легион свободы Росии»,...

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«Каждый должен иметь возможность поддержать легион, потому что сегодня стало понятно: война кончится тогда, когда россияне сменят Путина. И в этом будущем событии «легион свободы России», мне кажется в первых рядах», – рассуждал иноагент.

Он намекнул, что свержения Путина очень хотят в США, но помочь в этом должна Украина.

«Я вот сейчас вернулся из Вашингтона и Нью-Йорка. Там четкая позиция. Американцы говорят, что проигравший Путин не менее опасен, чем выигравший Путин. Потому что он может нажать на ядерную кнопку, отдать весь экономический ресурс России Китаю и еще более милитаризировать жизнь в России. Вместо решения проблемы они получат новую проблему. Российская оппозиция сегодня слабая. Может быть, Украина должна помочь ей стать сильнее для того, чтобы она решила проблему Путина», – трепался подонок.

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