Украина должна потребовать убрать из переговорного процесса спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чалый утверждает, что Россия хочет получить право вето на назначение переговорщика от Европы с Россией.

«Как они выбросили, извините, Келлога генерала! Я считаю, что украинская сторона должна была заявить о блокировке этого решения… Или давайте спросим, ​​почему Уиткофф там?!

Если украинскую сторону Уиткофф устраивает, то мне как гражданину Украины его результаты на Ближнем Востоке – не ок. Его провалы – не ок. Его коммерческая деятельность в наших переговорах – не ок. Если нас устраивает, президента Украины устраивает, ну ладно. Но я считаю, что коммерциализация переговоров – это плохая вещь.

Если бы я предлагал, мог влиять, я бы сказал: Келлога хотите убрать? Давайте! Пусть Россия убирает Дмитриева», – рассуждал экс-посол.