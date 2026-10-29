Украинский дипломат в ярости от звонка Путину из Норвегии и Финляндии

Игорь Шкапа.  
29.10.2026 22:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина должна потребовать убрать из переговорного процесса спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна потребовать убрать из переговорного процесса спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Об этом...

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Чалый утверждает, что Россия хочет получить право вето на назначение переговорщика от Европы с Россией.

«Как они выбросили, извините, Келлога генерала! Я считаю, что украинская сторона должна была заявить о блокировке этого решения… Или давайте спросим, ​​почему Уиткофф там?!

Если украинскую сторону Уиткофф устраивает, то мне как гражданину Украины его результаты на Ближнем Востоке – не ок. Его провалы – не ок. Его коммерческая деятельность в наших переговорах – не ок. Если нас устраивает, президента Украины устраивает, ну ладно. Но я считаю, что коммерциализация переговоров – это плохая вещь.

Если бы я предлагал, мог влиять, я бы сказал: Келлога хотите убрать? Давайте! Пусть Россия убирает Дмитриева», – рассуждал экс-посол.

По его словам, президент Финляндии Александр Стубб «перепутал клюшку для гольфа с хоккейной».

«Я считаю, что это неправильно, размывать позицию нельзя, нужно определить, кто переговорщик, а потом уже Путину поставить как факт. […] И что они, собственно, добились? Пустота! Ничего не добились. Их (Александра Стубба и Йонаса Стёре) использовали сейчас русские», – негодует Чалый.

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