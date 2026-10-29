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Правительство Албании приняло пакет мер против насильственных протестов, а также решение о 100-процентной компенсации ущерба компаниям, пострадавшим во время таких протестов в октябре 2026 года.

Нынешний этап массовых антиправительственных выступлений в Албании не прекращается с 13 октября, он является продолжением так называемой «Революции фламинго» – серии протестов, прошедших летом в нескольких албанских городах против роскошного курорта, связанного с Зятьком президента США Дональда Трампа, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Студенты Тираны 28 октября продолжили свои протесты 16-й день подряд, собравшись перед Министерством образования, после чего начали марш протеста к зданию правительства и некоторым факультетам, призывая своих коллег присоединиться к ним.

Скандируя «Без молодежи нет Албании», «Рама, уходи в отставку» и «Революция», демонстранты выразили несогласие с правительством и политикумом страны – и призвали студентов других факультетов присоединиться к протесту и бойкотировать занятия. Напомню, что именно благодаря блокированию университетов на протяжении почти двух лет в Сербии удалось победить оппозиции, которую поддерживали Брюссель и противники Дональда Трампа из США.

В тот же день правительство Албании приняло решение о 100-процентной компенсации компаниям, пострадавшим во время насильственных протестов. Первоначально выплата будет произведена из государственного бюджета, после чего будет начата процедура взыскания суммы с лиц, ответственных за причиненный ущерб.

Правительство Албании также приняло решение, позволяющее полиции запрещать или ограничивать собрания на срок до 72 часов в случае непосредственной угрозы насилия или серьезного ущерба имуществу.

Новые решения албанских властей предусматривают также удаление из социальных сетей и других каналов связи контента, содержащего призывы к насилию во время протестов. Предусмотрены штрафы за девять категорий нарушений. Так, за сокрытие лица на протестах штрафы будут составлять от 10 000 до 100 000 албанских леков (от 110 до 1100 евро).

Студенческие протесты в Албании продолжаются с 13 октября 2026 года, при этом протестующие отвергают призыв премьер-министра Эди Рамы к диалогу, прозвучавший на предыдущих митингах. В последние дни албанская полиция применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона протестующих, которые бросали камни в полицию и уничтожали имущество.

По оценкам местных политических аналитиков, переросшие на прошлой неделе в массовые беспорядки протесты представляют собой самый серьезный вызов премьер-министру Албании Эди Раме, который находится у власти с 2013 года и в прошлом году одержал победу на выборах, заступив на четвертый срок.

Беспорядки последовали за несколькими месяцами в основном мирных летних протестов против строительства элитного курорта на албанском острове Сазан, который раньше был советской военной базой. Курорт строит фирма, связанная с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Поводом для протестов стала защита фламинго, которые гнездятся на острове, поэтому выступления получили название «Революция фламинго».

Стоит отметить, что за протестами в Албании видна рука глобалистов, которые правят в Брюсселе и пытаются пошатнуть власть Дональда Трампа в США. В этом же ряду стоят и выступления против «дизельной сделки» Вашингтона и Москвы, а также против восстановления экономического сотрудничества США и России в целом.