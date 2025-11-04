Иноагенты порешали с Западом за санкции, но только против себя любимых
Тысячи беглых россиян в Евросоюзе столкнулись 1 ноября с неожиданным закрытием банковских счетов. В частности, финтех-сервис Revolut разослал своим русским клиентам требование предоставить актуальную копию вида на жительство, а через несколько минут – уведомление о блокировке счетов.
Свое решение банк обосновал необходимостью соблюдать требования 19 пакета санкций ЕС, наложенных на экономику России 24 октября.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Действительно, Revolut чаще других банков открывал счета беглым русским. Некоторые связывают это с тем, что у основателя компании Николая Сторонского российское происхождение. Поэтому он вынужден страховаться от предвзятого отношения в ЕС ко всему, что связано с Россией и начал исполнять санкции раньше европейских коллег. Но есть сообщения о блокировке счетов россиян и другими банками в прибалтийских странах.
17 российских иноагентов, экстремистов и террористов направили в Еврокомиссию обращение с требованием принять меры, передает корреспондент «ПоитНавигатора».
«Наши соотечественники, которые выступили против войны и получили защиту в Европе, имеют право на нормальную жизнь», – жалуются подписанты среди которых олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов, поэт-экстремист Дмитрий Быков, писатель-иноагент Виктор Шендерович, актер-иноагент Артур Смольянинов.
Еще один подписант, главред нежелательной в России «Новой газеты Европа» иноагент Кирилл Мартынов заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», что «поддерживает санкции и понимает опасения граждан ЕС», но хотел бы, чтобы беглые россияне имели возможность дать разъяснения авторам рестрикций.
«К счастью, среди нас есть люди достаточно известные… Мы можем теперь приходить коллективно к европейским политикам, и они нас могут выслушать», – сказал Мартынов.
В подтверждение его слов СМИ-иноагент The Bell радостно отрапоротовало, что Revolut «начал возвращать некоторым россиянам возможность расплачиваться картами». Однако релокантов это не слишком вдохновило.
Беглый юрист ЮКОСа иноагент Владимир Пастухов обвинил в своем телеграм-канле Евросоюз в том, что тот «сжег российскую пятую колонну под Брюсселем».
«Те русские, которые за войну, делятся на две больших группы: люмпен-пролетарское большинство, которое не собирается летать в Европу с картой «Револют», а намерено прокатиться по ней на танке с российской картой «Мир» в кармане, и опрично-аристократическое меньшинство, которое давно обзавелось не одним, а двумя-тремя вполне благопристойными паспортами и картами стран Залива, а то и самого ЕС», – ноет Пастухов.
Его слова подтвердил иноагент Андрей Пивоваров.
«Ушлые люди давно обходят ограничения: если не через банки «дружественных», и даже не особо дружественных стран, то с помощью криптокарт.. А дальше можно платить, переводить и делать что угодно», – написал он.
Политолог-иноагент Федор Крашенинников печально прогнозирует, что «репрессии» против беглых россиян в ЕС продолжатся.
«Все это очень печально. Реальность такова, что жить в ЕС по гуманитарным визам бесконечно не выйдет, и рано или поздно все равно придется определяться, что дальше. Так что всем, кто живет по гумвизам, надо уже сейчас думать над изменением статуса».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: