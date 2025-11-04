Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тысячи беглых россиян в Евросоюзе столкнулись 1 ноября с неожиданным закрытием банковских счетов. В частности, финтех-сервис Revolut разослал своим русским клиентам требование предоставить актуальную копию вида на жительство, а через несколько минут – уведомление о блокировке счетов.

Свое решение банк обосновал необходимостью соблюдать требования 19 пакета санкций ЕС, наложенных на экономику России 24 октября.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Действительно, Revolut чаще других банков открывал счета беглым русским. Некоторые связывают это с тем, что у основателя компании Николая Сторонского российское происхождение. Поэтому он вынужден страховаться от предвзятого отношения в ЕС ко всему, что связано с Россией и начал исполнять санкции раньше европейских коллег. Но есть сообщения о блокировке счетов россиян и другими банками в прибалтийских странах.

17 российских иноагентов, экстремистов и террористов направили в Еврокомиссию обращение с требованием принять меры, передает корреспондент «ПоитНавигатора».

«Наши соотечественники, которые выступили против войны и получили защиту в Европе, имеют право на нормальную жизнь», – жалуются подписанты среди которых олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов, поэт-экстремист Дмитрий Быков, писатель-иноагент Виктор Шендерович, актер-иноагент Артур Смольянинов.

Еще один подписант, главред нежелательной в России «Новой газеты Европа» иноагент Кирилл Мартынов заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», что «поддерживает санкции и понимает опасения граждан ЕС», но хотел бы, чтобы беглые россияне имели возможность дать разъяснения авторам рестрикций.

«К счастью, среди нас есть люди достаточно известные… Мы можем теперь приходить коллективно к европейским политикам, и они нас могут выслушать», – сказал Мартынов.

В подтверждение его слов СМИ-иноагент The Bell радостно отрапоротовало, что Revolut «начал возвращать некоторым россиянам возможность расплачиваться картами». Однако релокантов это не слишком вдохновило.

Беглый юрист ЮКОСа иноагент Владимир Пастухов обвинил в своем телеграм-канле Евросоюз в том, что тот «сжег российскую пятую колонну под Брюсселем».

«Те русские, которые за войну, делятся на две больших группы: люмпен-пролетарское большинство, которое не собирается летать в Европу с картой «Револют», а намерено прокатиться по ней на танке с российской картой «Мир» в кармане, и опрично-аристократическое меньшинство, которое давно обзавелось не одним, а двумя-тремя вполне благопристойными паспортами и картами стран Залива, а то и самого ЕС», – ноет Пастухов.

Его слова подтвердил иноагент Андрей Пивоваров.

«Ушлые люди давно обходят ограничения: если не через банки «дружественных», и даже не особо дружественных стран, то с помощью криптокарт.. А дальше можно платить, переводить и делать что угодно», – написал он.

Политолог-иноагент Федор Крашенинников печально прогнозирует, что «репрессии» против беглых россиян в ЕС продолжатся.