Испанский судья увидел в Каталонии 10 тысяч русских солдат

29.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В Испании обвинили Россию в дестабилизации ситуации в этой стране путем организации референдума о независимости Каталонии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет московский политолог Сергей Марков.

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«Испанские СМИ пишут, что испанский судья, расследующий каталонский кризис 2017 года, разоблачил российский заговор против Испании, в котором участвовали бывший глава Каталонии Пучдемон, начальник Генерального штаба ВС России Герасимов, руководитель RT Маргарита Симонян и политолог Сергей Марков. Якобы они планировали послать в Каталонию 10 тысяч российских солдат. А также заплатить Каталонии 70 млрд евро из российского бюджета, – это долг Каталонии.

Много я читал бреда про российское вмешательство за последние годы, но этот претендует на первое место. 10 тысяч российских солдат? 70 миллиардов евро? Серьезно? Я понимаю, что судью уволить нельзя. Но он ссылается на данные испанских спецслужб. Их то можно уволить за глупость и создание фальсификаций?», – интересуется политолог.

Он посоветовал нынешним испанским властям поднять архивы и ознакомиться с письмом бывшего премьера Испании президенту России Владимиру Путину от 2018 года, где он благодарит руководство России за поддержку позиции правительства Испании в разрешении каталонского кризиса на принципах суверенитета и целостности Испании.

«А мы всегда полностью поддерживаем Владимира Путина. В поддержке целостности Испании тоже», – резюмировал Марков.