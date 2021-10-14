Из-за акции устрашения албанских боевиков скончалась пожилая сербка

14.10.2021 15:21 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Семидесятиоднолетняя Верица Джелич из косовского Звечана умерла через несколько часов после того, как «спецназ МВД Косово ROSU» распылил во дворе ее дома слезоточивый газ и взорвал несколько светошумовых гранат.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сын усопшей Верицы – Игорь Джелич, заявил, что его мать скончалась накануне около 17:00 после того, как прибывшие в расположенный на севере Косово Звечан албанские боевики напугали ее звуком свето-шумовых гранат, а также распылили углекислый газ, под воздействие которого попала женщина.

«Во дворе нашего дома сегодня было, мягко говоря, как в Бейруте, и на такой маленькой территории было выпущено около двадцати боеприпасов со слезоточивым газом и большое количество шоковых гранат, – сказал Игорь Джелич. – В нашу входную дверь попало 5-6 патронов со слезоточивым газом, после чего у матери случился приступ удушья, который отец попытался снять при помощи мокрого полотенца. Я не отрицаю, что моя мать была больна, но она умерла именно после того, как надышалась слезоточивым газом».

По словам Игоря Джелича, он не хочет преувеличивать, но «совпадение слишком велико для женщины, которая была больна, но не настолько сильно, чтобы задохнуться и умереть».

«Я не могу утверждать, что они совершили убийство этим актом, но несомненно, что они способствовали ухудшению ситуации, что привело к смерти. Если бы у моего отца не было тошноты и рвоты, я бы сказал, что это не имеет никакого отношения к этому, но слезоточивый газ также навредил ему, но поскольку он здоровее, ему удалось это пережить», – отметил сербский житель Косово.