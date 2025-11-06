Измождённые и потрёпанные «пожарные бригады» уже не в состоянии стабилизировать фронт – ВСУшник

Игорь Шкапа.  
06.11.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 100
 
Раз за разом ВС РФ повторяют отработанный сценарий – обход с флангов и окружение города.

Об этом на канале журналиста Николая Фельдмана заявил ВСУшник с позывным «Историк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Раз за разом ВС РФ повторяют отработанный сценарий – обход с флангов и окружение...

«Раз за разом у нас происходит одно и то же. Потом на финалочке уже окружение города», – жалуется «Историк».

По его словам, уже в самый критический момент туда перебрасывают боеспособные подразделения в надежде, что они наведут порядок. При этом подчеркивает, что шансов нет, поскольку эти части бросаются сразу в бой на неподготовленные позиции и без надлежащей коммуникации с другими подразделениями.

«Тут никто уже ничего не сделает. Если ты не Господь Бог и не решишь каким-то чудодейственным образом всё изменить, это не выйдет ни у кого, ни у какого подготовленного подразделения.

И получается одна и та же проблема: запустить всё до обхода по флангам, до провала  фронта. А потом перекидывать с одного участка фронта на другой в авральном порядке. Даже если эта бригада стабилизирует фронт, она понесёт неоправданные потери», – отметил ВСУшник.

При этом он добавил, что в основном в таких ситуациях используют изрядно потрепанные в боях бригады.

«И чего мы хотим вообще? Это какой-то сюрреализм. Я не знаю, мне непонятно», – сокрушается укро-боевик.

