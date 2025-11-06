Измождённые и потрёпанные «пожарные бригады» уже не в состоянии стабилизировать фронт – ВСУшник
Раз за разом ВС РФ повторяют отработанный сценарий – обход с флангов и окружение города.
Об этом на канале журналиста Николая Фельдмана заявил ВСУшник с позывным «Историк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Раз за разом у нас происходит одно и то же. Потом на финалочке уже окружение города», – жалуется «Историк».
По его словам, уже в самый критический момент туда перебрасывают боеспособные подразделения в надежде, что они наведут порядок. При этом подчеркивает, что шансов нет, поскольку эти части бросаются сразу в бой на неподготовленные позиции и без надлежащей коммуникации с другими подразделениями.
«Тут никто уже ничего не сделает. Если ты не Господь Бог и не решишь каким-то чудодейственным образом всё изменить, это не выйдет ни у кого, ни у какого подготовленного подразделения.
И получается одна и та же проблема: запустить всё до обхода по флангам, до провала фронта. А потом перекидывать с одного участка фронта на другой в авральном порядке. Даже если эта бригада стабилизирует фронт, она понесёт неоправданные потери», – отметил ВСУшник.
При этом он добавил, что в основном в таких ситуациях используют изрядно потрепанные в боях бригады.
«И чего мы хотим вообще? Это какой-то сюрреализм. Я не знаю, мне непонятно», – сокрушается укро-боевик.
