09.06.2018, Москва, Михаил Рябов

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К берегам Украины идут корабли, бившие «Калибрами» ИГИЛ в Сирии

«Киев и Москва на грани конфликта в Азовском море», – пишет российское издание «Независимое военное обозрение».

«Малые ракетные корабли (МРК) «Град Свияжск» и «Великий Устюг» (проект21631»Буян-М»), входящие в состав Каспийской флотилии совершают переход по внутреннему водному пути, через канал «Волга-Дон» в акваторию Азовского моря. Данные корабли известны тем, что 7 октября, а затем 20 ноября 2015 года нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по целям на сирийской территории. По-видимому, они идут на усиление Черноморского флота», – отмечается в публикации.

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«Как известно Украина закрыла три района Азовского моря на все лето с 1 июня по 1 сентября, якобы для проведения военно-морских учений и практических стрельб. В частности был закрыт сектор от Мариуполя до украинско-российской границы. Руководство непризнанной Донецкой Народной Республики проинформировало, что украинская сторона заблокировала указанный сектор акватории Азовского моря, она вывела туда весь неличный у нее парк боевых катеров, которые Александр Захарченко назвал «металлоломом»…

Организованная украинскими ВМС блокада берега Азовского моря, подконтрольного ДНР может также рассматриваться как часть подготовки наступления ВСУ на Донбасс, цель которого – ликвидация непризнанных республик», – пишет издание.