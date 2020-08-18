Как по нотам! Белорусский кризис разыгран Путиным – свободовец

18.08.2020, Киев, Игорь Петров

Россия сосредоточила на границе с Белоруссией огромный контингент войск и они в любую минуту готовы вторгнуться в Белоруссию.

Об этом в беседе на канале ВО «Свобода» заявил депутат Киевского горсовета от запрещенной в РФ ВО «Свобода», бывший член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас, украинцев, важно, удержится ли независимость Белоруссии. В феврале этого года мы вместе с экспертами из Белоруссии провели дискуссию «Война России против Белоруссии». И мы говорили, что Россия вступила в фазу поглощения Белоруссии. Для нас важно, чтобы Белоруссия сохранила независимость и чтобы она стала европейской.

Мы предупреждали, что после военных учений «Запад-2017» Россия приступила к окончательной ликвидации независимости Белоруссии. У нее много вариантов – перевыборы, передоговоренность с Лукашенко, угроза ввода войск, антимайдан, гражданский конфликт, где Россия пойдет защищать русскоговорящих, и прямое военное вторжение.

На границах Белоруссии сосредоточен огромный контингент российских войск, они в любую минуту готовы вторгнуться. Мы уже дважды слышали от Лукашенко что он как член ОДКБ просит Россию защищать своего союзника», – паникует Сиротюк.

По его словам, все кандидаты на пост президента Белоруссии ставленники России, а главная задача Москвы – убрать строптивого Лукашенко.

«Тихановская и Бабарико, который сейчас сидит в тюрьме – все ставленники России. То есть, Россия играет черными и белыми шахматами на белорусской шахматной доске. Настоящая белорусская оппозиция задавлена. Такой и был план России – пророссйиский Лукашенко соревнуется с пророссийским кандидатом.

Соревнуется, кто будет больше пророссийским. Россию утомил не просто Лукашенко, ее утомила независимость Белоруссии. Россия считает, что она уже столь денег заплатила, вся экономика Белоруссии закредитована российскими деньгами, что они уже не хотят играть в независимость. Они хотят аннексировать Белоруссию», – привел свою аналитику русофоб.