Как повезло Украине. Белорусский художник-любитель эрегированных членов сбежал в Киев

01.09.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич, прославившийся благодаря демонстрации эрегированных членов, в том числе, своего собственного, – бежал в Киев.

Об этом он написал у себя в «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уехал из Беларуси. Не хотел покидать государство, социально-политический контекст которого использую как материал для своего искусства, но так сложились обстоятельства. Поступила информация, что на меня собираются сфабриковать уголовное дело по статье, связанной с порнографией. Нахожусь сейчас почти что дома – в братском Киеве. Спасибо тем, кто поддержал рублем в непростой момент и тем, кто ещё присоединится. Слава Украине! Жыве Беларусь!», – написал Кузьмич.

В день президентских выборов в Белоруссии 9 августа Кузьмич провел сразу две акции. Днем он появился на избирательном участке в одной набедренной повязке с изображением члена на груди. Ночью он повторил акцию во время беспорядков в Минске перед рядами ОМОНа.

После этого художник был задержан и избит.

Ранее Кузьмич прославился тем, что надел табличку «министерство культуры» на свой эрегированный половой член и таким образом предстал на открытии выставки «Присутствие» в Национальном центре современного искусства в Минске. Чтобы табличка держалась, он перед началом акции, которая называлась «Щит или министерство фаллокультуры», принял таблетку виагры.

В ходе другой акции «Родина-BDSM» Кузьмич приколол себе значок с аббревиатурой БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи) прямо на голое тело, а потом начал вскидывать руку в фашистском приветствии.