«Как же приятно смотреть на обстрелы Белгорода» – экс-каратель

Игорь Шкапа.  
07.10.2025 14:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 653
 
Белгород, ВСУ-убийцы, Дзен, Терроризм, Украина


Российскую армию нужно лишить доступа к топливу, а гражданским создать колоссальные проблемы для заправки личного транспорта.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, а ныне волонтер ВСУ Мирослав Гай.

Российскую армию нужно лишить доступа к топливу, а гражданским создать колоссальные проблемы для заправки...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нужно бить по возможности по всей территории России. Просто сейчас бить по нефтеперерабатывающим мощностям, по их базам – это намного круче», – сказал Гай, имея в виду удары по российской электрогенерации.

Он считает, что нужно уничтожать горюче-смазочный потенциал России.

«Все нужно выносить, уничтожать. Это лучшие санкции. У них должны быть проблемы с бюджетом, зарплатами, содержанием армии. Должны быть проблемы с дизелем и бензином, чтобы их танки не могли ездить по нашей земле, что не работала логистика, а гражданские стояли в очередях, чтобы получить хоть немного горючего, что генераторы в армии не могли нормально заряжать. Это все делается очень правильно», – радуется русофоб.

По его словам, удары по российским НПЗ важнее, чем обстрелы Белгорода.

«Хотя тоже – смотреть на Белгород приятно», – порадовался страданиям мирных россиян экс-каратель, после чего ведущая расплылась в довольной улыбке.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить