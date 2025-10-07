Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российскую армию нужно лишить доступа к топливу, а гражданским создать колоссальные проблемы для заправки личного транспорта.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, а ныне волонтер ВСУ Мирослав Гай.

«Нужно бить по возможности по всей территории России. Просто сейчас бить по нефтеперерабатывающим мощностям, по их базам – это намного круче», – сказал Гай, имея в виду удары по российской электрогенерации.

Он считает, что нужно уничтожать горюче-смазочный потенциал России.

«Все нужно выносить, уничтожать. Это лучшие санкции. У них должны быть проблемы с бюджетом, зарплатами, содержанием армии. Должны быть проблемы с дизелем и бензином, чтобы их танки не могли ездить по нашей земле, что не работала логистика, а гражданские стояли в очередях, чтобы получить хоть немного горючего, что генераторы в армии не могли нормально заряжать. Это все делается очень правильно», – радуется русофоб.

По его словам, удары по российским НПЗ важнее, чем обстрелы Белгорода.