«Как же приятно смотреть на обстрелы Белгорода» – экс-каратель
Российскую армию нужно лишить доступа к топливу, а гражданским создать колоссальные проблемы для заправки личного транспорта.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, а ныне волонтер ВСУ Мирослав Гай.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нужно бить по возможности по всей территории России. Просто сейчас бить по нефтеперерабатывающим мощностям, по их базам – это намного круче», – сказал Гай, имея в виду удары по российской электрогенерации.
Он считает, что нужно уничтожать горюче-смазочный потенциал России.
«Все нужно выносить, уничтожать. Это лучшие санкции. У них должны быть проблемы с бюджетом, зарплатами, содержанием армии. Должны быть проблемы с дизелем и бензином, чтобы их танки не могли ездить по нашей земле, что не работала логистика, а гражданские стояли в очередях, чтобы получить хоть немного горючего, что генераторы в армии не могли нормально заряжать. Это все делается очень правильно», – радуется русофоб.
По его словам, удары по российским НПЗ важнее, чем обстрелы Белгорода.
«Хотя тоже – смотреть на Белгород приятно», – порадовался страданиям мирных россиян экс-каратель, после чего ведущая расплылась в довольной улыбке.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: