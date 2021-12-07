Калашников: «Пол-Украины и пол-Казахстана могли бы уже иметь российские паспорта»

Чиновники правительства РФ охотно готовят законопроекты о правах трудовых мигрантов, но тормозят законы о правах соотечественников.

Об этом сегодня в Госдуме заявил председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Про мигрантов поговорить во время выборов у нас любят и чиновники, и политики. Не так давно в наш комитет пришло МВД с законопроектом, по которому надо разрешить правительству самому определять международные мероприятия, под которые можно привлекать гастарбайтеров на стройки.

Они не смогли ответить на вопрос, какое спортивное мероприятие мы ждем. Мы завернули этот закон. Но когда нам надо принять закон о предоставлении гражданства детям от совместных браков, мы не можем пробить это уже пять лет», – сказал Калашников.