«Казахи – следующие после Украины». Депутат-генерал Гурулёв утверждает, что стал жертвой фейка
Депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев заявил, что стал жертвой вброса фейка. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ накануне опубликовал короткую аудиозапись, утверждая, что это – сообщение Гурулева, отправленное коллегам из комитета Госдумы по обороне.
«Казахи, наглядевшись на Украину, сильно бздят, что они следующие. Но они будут следующими. Сейчас довы…бываются. В принципе, думаю, что решение уже есть», – говорит якобы Гурулев.
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Депутату-генералу пришлось срочно выступать с опровержением.
«Явная попытка на вражеских ципсошных помойных телеграм-каналах раскачать ситуацию с нашими друзьями из Республики Казахстан. Это фейк. Это хамство, конечно. Я понимаю, что нейросети подделывают все, что угодно. Поэтому я вас призываю быть бдительными. Нас ни с кем не поссорят. А всю эту ципсовшную украинскую кодлу мы в любом варианте победим», – говорит Гурулев на видео, которое он выложил в своем тг-канале.
Бывший глава закрытого радио «Эхо Москвы» либерал-иноагент Алексей Венедиктов решил, что генерала заставили оправдываться «сверху».
«Получил от вышестоящих и исправляется», – написал Венедиктов.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев дает понять, что, даже если это и не монтаж, то вряд ли Гурулев посвящен в планы по Казахстану.
«Да. Действительно. Такой разговор легко монтируется. Но господи, если бы даже тысячную долю того, что говорят между собой депутаты, сенаторы, чиновники, вне зависимости от страны, партий и национальностей, выложить в сеть, то население просто сойдет с ума.
Время от времени что-то прорывается в сеть и приводит к скандалам. Но успокою тем, что все эти разговоры между собой почти со стопроцентной вероятностью не имеют ни малейшего отношения к реальным решениям, которые принимаются и будут приниматься».
Если отмотать ленту событий немного назад, то можно понять, как у ЦИПСО родилась идея такого фейка. После атаки украинских дронов на Татарстан, Гурулев публично высказал предположение, что они были запущены из Казахстана.
«Не факт, что запустили с территории Украины. Есть у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, особенно те районы, которые находятся в северо-западной стороне. Они практически безлюдны и не контролируются ни с воздуха, ни РЛС», – сказал тогда Гурулев.
Казахские власти эту версию категорически отрицали.
«Распространяемая информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», – заявило Минобороны Казахстана.
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