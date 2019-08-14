Казус в Полтаве: бронзовому Пушкину всучили в руку томик с поэмой Котляревского

14.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пользователи соцсетей обратили внимание на казус, произошедший в Полтаве с памятником русскому поэту Александру Пушкину, расположенному возле местной гостиницы “Палаццо”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет пользователь соцсети Георгий Монахов.

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“Владельцы полтавской гостиницы “Палаццо” поручили Пушкину, отлитому в бронзе, держать в руке «Энеиду». Им, как и скульптору Владимиру Цисарику, очевидно, неизвестно, что:

— автором “Энеиды” был вовсе не Александр Пушкин, а Иван Котляревский;

— предполагать, что Пушкин был страстным поклонником этого украиномовного (!) бурлеска, тоже нельзя: полное издание “Энеиды” вышло 1842 году, а Пушкина застрелили в 1837-ом”, – пишет он.

“При первом взгляде на скульптуру создается впечатление, что Пушкин одной рукой приветственно поднимая цилиндр, второй как-то стыдливо пытается спрятать книгу за спину, как будто стараясь скрыть от глаз собеседника все указанные несоответствия…”, – отмечает в комментариях к записи Монахова пользователь Филипп Лошкарь.