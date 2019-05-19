Харьков: Боевики Авакова устроили новый шабаш

19.05.2019, Харьков, Артур Манцевич

Украинские националисты празднуют промежуточную победу в Харькове. Снос самовольной палатки на площади Свободы, где собирали помощь для АТО, пока не разрешает суд, акции против возвращения проспекта маршала Победы Жукова продолжаются.

Накануне Харьковский окружной административный суд отклонил иск горсовета о демонтаже милитаристской палатки на площади Свободы. Судья Владислав Егупенко признал исковое заявление чиновников горсовета необоснованным и постановил оставить палатку в центре города на прежнем месте.

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Заседание началось утром 17 мая и после перерыва завершилось около часа ночи 18 мая. Давление со стороны «активистов» судья ощутил сразу по открытии слушания дела: они потребовали его отвода, так как тесть судьи, ректор юридического университета Василий Таций, является членом горисполкома.

И хотя Егупенко сам себя отстранять от ведения дела не стал, решение он принял в пользу палатки, отметив, что оно может быть обжаловано во Втором апелляционном административном суде на следующий день после его объявления.

Почему судья поступил так? Всё очень просто. У Егупенко перед глазами опыт тех его коллег, которые подвергались угрозам со стороны штурмовиков или были вынуждены уволиться из-за давления со стороны карающих органов. Он прекрасно знает, что охрана ему не положена, а если бы даже ему ее и выделили, то против штурмовиков и хунвейбинов она бессильна.

Сами же «активисты» устроили глумление над памятью маршала Жукова, чье имя мэр общественность Харькова требует вернуть на карту города. Причем, не все нацики, а те, чьей «крышей» является глава МВД Арсен Аваков. Сначала «Свитанок» оклеивал бюст четырежды героя и оскорблял пожилых людей.

Старшие товарищи молодых погромщиков из «Нацкорпуса» принесли к зданию горсовета чучело, которое одели в зеленую рубашку с «орденами», и налепили на него портрет Жукова. Чучело подписали «Маршал мясник» и облили красной краской, что должно имитировать кровь, и оставили на лестнице у входа. Также неонацисты на двери прилепили бумажки с надписью: «Надо технику спасать, а солдат бабы новых нарожают».

В обеих случаях аваковская полиция бездействовала. Как будет бездействовать и на назначенной на воскресенье акции майданного актива.

А что же другие участники харьковской жизни? Облгосадминистрация притаилась, ведь ее покровитель и бывший глава Игорь Райнин объявил об отставке с поста главы президентской администрации. Ну, согнала две с половиной тысячи человек на парад вышиванок и продолжает рутинную работу. А вдруг удастся сохранить кресла при новом президенте?

И СБУ не сильно активничает. Нет, вы не думайте, что они там вспомнили, что являются правоохранителями, а не праворазрушителями. Просто это – не их игра, а помогать «аваковским» у них просто нет желания: или сами справятся, или так им и надо.

Нацики и заполонили спортивную и культурную повестку дня в Харькове. Так, например, 18 мая на площади Свободы в соревнованиях приняли участие 15 «ветеранов АТО» с инвалидностью из десяти городов, среди которых Киев, Мариуполь, Одесса, Кропивницкий, Черкассы. А в Киеве харьковская компания “Kailas-V” решила стать большими петлюровцами, чем сами киевляне — изготовляет мурал в честь атамана армии погромщиков Симона Петлюры.

Однако простые люди предпочитают маршам вышиванок и идеологизированным мероприятиям совсем другое – марафон, велодни и просто отдых на природе. А муралы с душком или уходят из Харькова в Киев, или со временем закрашиваются.