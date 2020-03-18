Харьков. Транспортный коллапс, давки и проклятия авторам карантина

18.03.2020, Харьков, Марк Старолисов

Харьковчане утром не смогли добраться вовремя по своим делам. С 5.30 утра на трамвайных и троллейбусных остановках звучало:

— Этот Зеленский о людях совсем не подумал, когда метро закрывал.

— Юля только обещала превратить Харьков в деревню, а этот шибздик сделал.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

— Ведь говорил же Кернес, что не надо метро закрывать, но Киев дожал.

— Ну вот что я начальству скажу, когда опоздаю?

И это только самые мягкие цитаты от наших жителей.

Итак, Харьков без метро, а на работу людям надо. Это айтишники и офисный планктон могут работать дома, учителя учеников дистанционно накачивать знаниями способны вполне, а коллектив «Турбоатома», например, — никак, даже при самом большом желании. И люди опаздывали. Трамваи и троллейбусы ходили с интервалом 20-30 минут. Само собой, ни о каких 10 или 20 пассажирах на вагон не могло быть и речи. Люди набивались в салоны под завязку так, что водители с большим трудом могли закрыть двери. Масок не было ни на ком из пассажиров, редкие водители были одеты по всем правилам. Только к 9 часам утра давка рассосалась. Пригородные маршрутки, по крайней мере, до полудня работали.

В полдень в пробках стоял фактически весь центр полуторамиллионного мегаполиса. А ведь на это время мэр Геннадий Кернес назначил сессию горсовета. Многие депутаты пришли в зал в масках, но сам Кернес, секретарь горсовета Новак, заместители мэра Светлана Горбунова-Рубан и Игорь Терехов пришли в зал без средств индивидуальной защиты. Вице-мэр Марина Стаматина надела не только маску, но и перчатки в тон ей, и не снимала их даже во время выступления у трибуны. Заместитель мэра Евгений Водовозов признал: город пока не очень справляется с транспортной проблемой, контролировать соблюдение правила «10 человек в маршрутке» невозможно.

Мэр и его заместители рассказывали, какова ситуация в городе, что уже делается и что надо делать коммунальным службам и медикам.

«По состоянию на сегодня все лечебные учреждения обеспечены средствами защиты и дезинфекции. Для помощи будут задействованы терапевтические и педиатрические отделения больниц», — сказала вице-мэр С. Горбунова-Рубан. Кроме того, по её словам, в Харькове смогут дополнительно перепрофилировать еще около тысячу дополнительных койко-мест в случае необходимости для принятия больных коронавирусом (кроме 100 мест в двух инфекционных больницах — детской и взрослой). Если ситуация будет такой, как сегодня, то городское начальство обещает не продлевать карантин. И напоследок Кернес успокоил депутатов и обывателей: «В целом в Харькове, мы можем сказать вслух, нет случая или подозрения на коронавирус».

А за стенами мэрии продолжался карантин. Причем везде по-разному. Маски далеко не у всех, в некоторых местах на рынках торговали не только продуктами. Более того, радиорынок продолжал работать. На дверях маркетов «АТБ», а это самые дешевые продмаги, появились объявления о том, что пиво, вода и другие напитки отпускают не более 12 штук в одни руки, а другой товар — максимум по 5 штук или по килограмму. В магазинах парфюмерии и бытовой химии «Ева» повесили над кассами полиэтиленовые экраны. Кассиры здесь – и в масках, и в перчатках. Возле каждой кассы стоит санитайзер (дезинфекционный набор). «Девочки, кому надо, пшикайтесь», — предлагает кассир.

ТРЦ Ave Plaza, связанный с нардепом Фельдманом, закрыл даже магазин «Рошен», не говоря уже о фастфуде и пункте выдачи биометрических паспортов. Зато фирменный магазин Харьковской кондитерки «Ведмедик» (б. «Жорж Борман») на площади Конституции продолжает работать, как ни в чем не бывало. И это неудивительно, ведь он работал и при красных, и при белых, и при немцах и даже в постсоветские времена не поменял вековой облик. Здесь персонал даже не надел маски. «И не такое видывали! Власти и вирусы приходят и уходят, а мы есть всегда, и все любят наши конфеты», — говорят там.

Все ждут 3 апреля и надеются, что жизнь восстановится. Но харьковчане и их горсовет предполагают, а сами понимаете, кто и где располагают.