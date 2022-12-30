«Хороших русских быть не может. России не должно существовать» – киевский дипломат

30.12.2022  15:23 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, Русофобия, Турция, Украина


После интеграции Украины в ЕС Киев и европейцы примут совместное решение, что делать дальше с «диким востоком» в лице России.

Об этом в интервью финансируемому американскими властями «Радио Свобода» заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После интеграции Украины в ЕС Киев и европейцы примут совместное решение, что делать дальше...

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«Проведение массовой условной денацификации или депутинизации России является крайне необходимым, иначе мы не избавимся от этого агрессивного колосса, который будет постоянно угрожать своим соседям… Мы сейчас можем себе представить, что будет в будущем. Кто-то начинает говорить о хороших русских или о хорошей России. Такого не может быть вообще.

Это территория, которой для нас не должно существовать. Иначе мы не лишимся этой зависимости, и ментально через два-три поколения не исключено, что начнут пересматривать подходы к отношениям с русскими. А это грозит нам повторением того же», – сказал дипломат.

«Сейчас для нас должна быть ориентация на европейские ценности, изменения в государстве и интеграция в ЕС, а позже – общая политика в отношении условного «дикого востока». Вот это должно быть определяющим», – заявил Боднар.

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