Хватит бояться Россию, нужно эскалировать! – глава МИД Литвы

18.11.2025 11:51
Запад не должен бояться переходить к эскалации в отношении России.

Об этом в эфире The Cipher Brief заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что действительно важно во всех дискуссиях об отношениях с Россией, – мы не должны бояться эскалации. Россия это понимает, потому что западное мышление склонно к деэскалации.

Когда Россия что-то делает, мы деэскалируем. Почему? Они не боятся эскалации. Мы знаем, до каких пределов можем дойти, поэтому мы должны это делать и оказывать на них давление. Они должны быть начеку и думать, что мы будем делать дальше.

Хватит уже того, что мы реагируем и подстраиваемся под действия России. Мы сильны, – вот наш посыл», – хорохорился Будрис.

