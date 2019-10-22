Киев отстранил Красный Крест от восстановления моста в Станице Луганской

22.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Украинское правительство отстранило представителей Международного комитета Красного Креста от инициированного им же восстановления моста на границе с ЛНР в Станице Луганской.

Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел ЛНР, представитель Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он напомнил, что диалог с Киевом о восстановлении разрушенного украинскими силовиками моста велся четыре года.

«На протяжении предшествующих трех лет они в принципе не рассматривали такую возможность, инициативу проявлял Международный комитет Красного Креста. Но, к сожалению, даже принятые Международным комитетом Красного Креста решения украинская сторона заблокировала и не позволяла их реализовать.

Проект был согласован нами в 2017 году, два года мы не могли приступить к реализации этого проекта. К сожалению, Красный Крест не смог преодолеть эти проблемы в общении с представителями руководства Украины, и только после смены политического руководства Украины удалось как-то сдвинуться в вопросе восстановления моста. Но при этом Международный комитет Красного Креста был отстранен Украиной от решения этих вопросов», – отметил глава МИД Республики.

Подобное поведение Дейнего объяснил желанием киевских властей использовать восстановление моста для собственного пиара.