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10.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Киевляне поддержали мир и диалог с братской Россией

Большинство киевлян выступили за переговоры с Россией и мир на Украине.

Соответствующий опрос сделал телеканал “Первый казацкий”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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В режиме нон-стоп журналист телеканала задавала вопросы случайным прохожим на улицах Киева и подавляющее большинство из них высказались за нормализацию отношений между странами.

«”Мне кажется, это братские народы, не должны воевать между собой”, – заявила одна из опрошенных.

“Мне кажется, он [мир] всегда был. Это на востоке стреляют. Мне кажется, он в дальнейшем будет”, – подчеркнул еще один прохожий.

“Мир с Россией, конечно, нужен. Потому что это славянские народы. Обе стороны должны пойти друг другу на уступки. Только так, по-другому никак”, – добавил один из респондентов.

Но были и те, кто выступил против. Их оказалось меньшинство.

“Ну как это с агрессором можно мириться, если он наших детей убивает, братьев убивает. Разве можно с этим мириться, как вы считаете? Я считаю, что нет”, – сказал один из опрошенных.

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