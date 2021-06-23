«Киевские евреи ждали культурных немецких фашистов» – Гордон

23.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

«Людоедский» Советский Союз якобы так же виноват в начале Второй мировой войны, как и фашистская Германия.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вторая Мировая война произошла, потому что два страшных режима: фашистский немецкий и советский сталинский, иными словами Гитлер и Сталин, развязали войну.

Два этих людоеда, которые, как говорил в одном из моих интервью Марк Солонин на мой вопрос о том, что произошло в результате Дня Победы, ответил: «Колыма победила Освенцим». Это было два страшных режима», – сказал он. Дмитрий Гордон рассказал, как в 1941 году киевляне якобы ждали прихода немцев, потому что ненавидели Сталина и советскую власть. «В Киеве многие ждали немцев, и многие евреи ждали немцев, потому что это же культурная нация, и они уже были в Киеве в 1918 году, они прекрасно себя вели. Это же нация Шиллера, Гёте, Вагнера – культурные люди. Многие евреи ждали немцев, потому что язык похож, многие евреи говорили на идише, это аналогичный немецкому языку язык. Да, в Киеве ненавидели Сталина и советы, и многие встречали немцев с хлебом и солью», – вещал Гордон.

Пропагандист признался, что давно уже считает термин «Великая Отечественная война» советским клише – в том числе и из-за деятельности партизан и подпольщиков, действовавших в немецком тылу.

«Также в школе нам говорили, что немцы взорвали Крещатик, но это не так. Крещатик взорвала террористическая группа, оставленная в Киеве советской властью под руководством Ивана Кудри. Взорвали, потому что немцы расселились в домах на Крещатике, и так взорвали много немцев. Вы знаете, я сам долгое время говорил: «Великая Отечественная война». Сейчас, я пересмотрел своё отношение к этому термину, потому что это советское пропагандистское клише. Нужно меньше слов «Великая», а больше слов: «скорбь» и «память», – резюмировал Гордон.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении закон, запрещающий публичное приравнивание целей и действий руководства СССР к целями и действиям руководства нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.