09.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
День Победы, Дзен, Общество, Политика, Россия, СМИ, социальные сети
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Госдума приняла закон о запрете отождествления действий СССР и фашистской Германии

Госдума РФ приняла сегодня в окончательном третьем чтении закон, запрещающий публичное приравнивание целей и...

Госдума РФ приняла сегодня в окончательном третьем чтении закон, запрещающий публичное приравнивание целей и действий руководства СССР с целями и действиями руководства нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

Ко второму чтению запрет на уравнивание роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны предложили распространить на информацию, размещённую в интернете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад не имеет никакого права стоять рядом с нами, когда речь идет о победе над нацизмом. За исключением самых порядочных, самых отважных граждан Европы, оказавших сопротивление. Европа в три смены работала на Гитлера, воевала зачастую на стороне Гитлера и вообще жила под Гитлером, делая вид, будто ничего не происходит. Они наследники своего стыда, а мы наследники совей победы. Пускай каждый останется при своем. Мы шли к своей победе одни, и память о ней мы храним одни», – сказала депутат от «Единой России» Елена Ямпольская.

Коммунист Алексей Корниенко считает, что законодательно нужно также запретить приравнивание СССР к милитаристской Японии.

«Хотелось бы также, чтобы в законе было уделено внимание и незаконным действиям власовцев и других коллаборационистов , которые предали советский народ в годы Великой Отечественной войны и не заслуживают никакого уважения», – сказал Корниенко.


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