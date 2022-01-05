Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина должна выйти из договора с Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил руководитель программ безопасности киевского проамериканского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Учитывая, что русские демонстративно игнорируют другие пункты соглашения относительно свободы прохода через Керченский пролив, мы можем в одностороннем порядке денонсировать это вредное соглашение, потому что оно еще и запрещает нам решать любые противоречия в Азовском море с привлечением третьих сторон. Не только не можем просить зайти туда корабли НАТО, мы не можем привлечь для урегулирования этого кризиса и ООН, международные судебные инстанции», – пожаловался эксперт.

«Денонсация соглашения приведет к тому, что Азовское море потеряет этот свой договорный статус, неопределенный, и на него распространятся принципы международного морского права», – заявил Лакийчук.