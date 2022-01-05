Киевские глобалисты намерены допустить НАТО в Азовское море

05.01.2022  13:36 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина должна выйти из договора с Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил руководитель программ безопасности киевского проамериканского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна выйти из договора с Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря...

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«Учитывая, что русские демонстративно игнорируют другие пункты соглашения относительно свободы прохода через Керченский пролив, мы можем в одностороннем порядке денонсировать это вредное соглашение, потому что оно еще и запрещает нам решать любые противоречия в Азовском море с привлечением третьих сторон. Не только не можем просить зайти туда корабли НАТО, мы не можем привлечь для урегулирования этого кризиса и ООН, международные судебные инстанции», – пожаловался эксперт.

«Денонсация соглашения приведет к тому, что Азовское море потеряет этот свой договорный статус, неопределенный, и на него распространятся принципы международного морского права», – заявил Лакийчук.

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