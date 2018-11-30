30.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Пропаганда, СМИ, Украина
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Киевский “историк”: украинцы научили индейцев танцевать гопак и создали язык майя

На украинском радио «Громадське» прошла презентация книги Ольги Козловской «Расследование подделки истории Руси. Правда против лжи», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей страничке в соцсети.

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“Вот основные находки автора: Русь была крещена за тысячи лет до кагана Владимира. Хрестовые походы от украинской буквы “Х”. Крест украинский был диагональный, как буква “Х”. Киев был центром распространения арийской цивилизации, которая распространилась на все континенты, включая американский. Белые боги, которые приезжали в Америку говорили на украинском языке и учили местных танцу гопаку. В языке майя 200 украинских корней.

Крестоносцы брали не Иерусалим, а Киев. Предки Будды из Украины, а Моисей взял десять заповедей у Будды. Будда Сакьямуни – от города Саки. Вторая остановка Иисуса Христа была на болоте Черная грязь. Это место расположено на Андреевском спуске под Замковой горой.

Битва крестоносцев при Хаттине возле Иерусалима в 1187 году, на самом деле это битва под Хотином в 1621. Война Москвы против Украины и Голодомор – это потому, что Россия не хотела, чтобы узнали, что Киев – это Иерусалим. Украинской нации 7529 лет. В Индии в состоянии самати лежат древние люди ростом 3-5 метров, такие же люди лежали в пещерах Лавры”, – пишет Долинский.

По его словам, эту книгу продают в книжном магазине “Наукова думка” рядом с Верзовной Радой Украины, а также в интернет-магазинах.

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