Киевский политолог боится, что «хорватский сценарий» обернется для Украины «абхазским»

28.01.2022  17:56 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Время, когда Украина могла бы относительно безболезненно для себя реализовать Минские соглашения, безвозвратно упущено – Донбасс полным ходом интегрируется в РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Время, когда Украина могла бы относительно безболезненно для себя реализовать Минские соглашения, безвозвратно упущено...

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«Мы длительное время говорили о безальтернативности Минских соглашений, но всё хорошо вовремя. То, что можно было сделать относительно безболезненно ещё в 15-м году, оно становится невозможным в 22-м. Почему? Во-первых, это довольно быстрая интеграция Донбасса в экономику РФ, за ней потянется политическая. То есть это даже не федерализация будет, выполни Украина Минские соглашения, это будет конфедерализация по образцу Боснии и Герцеговины», – сказал эксперт.

«Так что нашим патриотам, которые на аватарки флаг вешают, надо изучать не хорватский вариант, который для Украины является абсолютно фантастическим и, скорее всего, обернётся Южно-Осетинским или Абхазским, а изучать опыт Боснии и Герцеговины. Опыт, мягко говоря, незавидный», – резюмировал Золотарёв.

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