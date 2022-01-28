Киевский политолог боится, что «хорватский сценарий» обернется для Украины «абхазским»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Время, когда Украина могла бы относительно безболезненно для себя реализовать Минские соглашения, безвозвратно упущено – Донбасс полным ходом интегрируется в РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы длительное время говорили о безальтернативности Минских соглашений, но всё хорошо вовремя. То, что можно было сделать относительно безболезненно ещё в 15-м году, оно становится невозможным в 22-м. Почему? Во-первых, это довольно быстрая интеграция Донбасса в экономику РФ, за ней потянется политическая. То есть это даже не федерализация будет, выполни Украина Минские соглашения, это будет конфедерализация по образцу Боснии и Герцеговины», – сказал эксперт.

«Так что нашим патриотам, которые на аватарки флаг вешают, надо изучать не хорватский вариант, который для Украины является абсолютно фантастическим и, скорее всего, обернётся Южно-Осетинским или Абхазским, а изучать опыт Боснии и Герцеговины. Опыт, мягко говоря, незавидный», – резюмировал Золотарёв.