Киевский политтехнолог: «Нужно убедить русских в их цивилизационной отсталости»

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Новости Украины

Украине нужно контактировать с российской оппозицией, чтобы ослабить РФ изнутри и провести «демократизацию» по западным лекалам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил киевский политтехнолог Петр Охотин, ранее требовавший наказать украинцев, радовавшихся открытию железнодорожного сообщения через Крымский мост.

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По его словам, Украине надо делать ставку на раскол российских элит, когда одни смотрят на Запад, другие – на Восток.

«Российские оппозиционеры нам нужны именно для этого. РФ вкладывает огромные средства в престиж – войны по всему миру, спонсирование художественных и спортивных сфер. Надо искать слабые места и доносить русским, почему они цивилизационно отсталые», – говорит Охотин.

Он считает, что рано или поздно России придут к власти новые люди.

«Наша задача – коммуницировать с ними и давать смыслы, которые могут заменить имперские устои. В 1990-е в моде было все американское. Искали новые пути. Задатки для демократизации русских есть. Надо, чтобы были элиты, готовы идти на это», – отмечает собеседник издания.

Также у него поинтересовались, что можно считать победой Украины в противостоянии с Россией.

«Победа над Россией – это когда русские будут смотреть телевизор и говорить: «Хотим, чтобы у нас все было, как в Украине». В 2012-м была модная книга «Почему Грузии удалось». Появление книги «Украинский экономический тигр» будет означать нашу победу», – резюмировал Охотин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Охотин призывал дать украинским бандитам возможность заниматься рэкетом в Москве, чтобы они смогли пересылать деньги на Украину.