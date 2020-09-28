Киеву пророчат исход змагаров на Украину в библейских масштабах

28.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть должна быть готова к «катастрофическому» потоку беженцев из Белоруссии, который может начаться уже на этой неделе, после отмены запрета на въезд иностранцев на Украину.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила координатор находящегося в Киеве «Белорусского кризисного центра», поддерживающая майданщиков Елена Филатова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что ситуация сегодня, она не решится, и она может решаться еще на протяжении некоторого времени. За это время репрессии будут только нарастать, после своей так называемой инаугурации Лукашенко еще больше усилил репрессивные меры.

Если на некоторое время поток беженцев на Украину остановился – это из-за того, что была закрыта граница в связи с пандемией, были ограничительные меры. Я боюсь, что с сегодняшней недели, когда граница будет открыта для белорусских беженцев, количество беженцев может катастрофически вырасти. Украинская власть должна быть к этому готова», – заявила Филатова.

Сторонница беломайдана также призвала создать на Украине белорусский университет, который готовил бы самостийников для будущей работы в Белоруссии, а также вещающего на соседнюю республику телеканала.

«Хотелось бы, чтобы в Украине был белорусский университет. Это очень важно. Я понимаю, что эта идея может показаться фантастической, но если не будет подготовки кадров завтрашней свободной Белоруссии, на белорусском языке, белорусских новых кадров – как будет существовать завтрашняя свободная Белоруссия?… Очень хотелось бы, чтобы было телевидение белорусское, которое вещало на Белоруссию», – разошлась белорусская майданщица.