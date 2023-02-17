«Клинтоновско-обамовская клика отдала Крым России» – полковник Свитан

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США в лице нынешней администрации разменяли Крым с Россией еще в 2014 году, поэтому сейчас боятся слишком активных действий ВСУ в направлении полуострова.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Свитана, Россия может забрать, переданное в обмен на Крым или обнародовать эту сделку в случае попытки Украины захватить полуостров, а это больно ударит по действующему руководству США.

«В Соединенных Штатах есть в политикуме некоторая клинтоновско-обамовская клика, к которой, кстати, принадлежит тот же Салливан, тот же Бернс, тот же Байден. Это компашка политиков, которая в свое время, в 14-м году, продала или обменяла Крым России. Обменяла на какие-то коврижки или геополитическую игру, в которую они сыграли. Они его обменяли и сейчас эта часть клинтоновско-обамовского политического истеблишмента американского боится, чтобы мы не начали освобождение Крыма», – сказал полковник.

«Так как тогда возникнет вопрос, россияне тогда заберут то, что они отдали в тот момент этой верхушке, этой политической тусовке американской. Либо озвучат как минимум этот обмен, а это очень большой удар будет, особенно перед выборами президентскими, как раз по этой составляющей Демократической партии. Потому, скорее всего, и нарезают они круги вокруг Крыма, пытаются любыми способами не допустить военного возврата Крыма с помощью фронтального прохождения Крыма. Пытаются запугать нас какой-то эскалацией, хотя какой еще эскалацией можно запугать? Пытаются методами остановки передачи нам вооружений не дать нам начинать освобождать Крым», – заявил Свитан.