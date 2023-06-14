Коц предложил позвать сирийского генерала советником на СВО

Владимир Гладков .  
14.06.2023 21:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Иран, Общество, Политика, Россия, Сирия, Спецоперация, Украина


Большой вопрос, почему Россия стесняется использовать иностранных бойцов для СВО, ведь Украине помогает в технике и живой силе практически весь мир.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большой вопрос, почему Россия стесняется использовать иностранных бойцов для СВО, ведь Украине помогает в...

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«Если мы вспомним кадры наступления противника в Харьковской области, когда на HMMWV влетали они в деревни, ну там же кругом английская речь, там были и американские наёмники или «их там нет» отпускники, и канадские, и темнокожие, и светлокожие, и с разными разрезами глаз. Мне кажется, нам в этом случае стесняться нечего. В самом начале СВО у нас были желающие, там даже называлась цифра 16 тысяч человек из Сирии приехать, давайте звать и сирийцев, и корейцев, и китайцев, чего стесняться?

Почему Украину вооружает весь мир, только там Иран нам что-то хочет передать – тут же вой на всю планету: «как так? Иран передаёт России какие-то беспилотники» или ещё что-то. Весь мир вооружает Украину, а мы должны чего-то стесняться», – призвал Коц.

«Поэтому будем приглашать кого-то воевать к нам, не знаю, товарища генерала Сухеля из Сирии позовём к нам советником», – предложил военкор.

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