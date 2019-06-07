Коломойский уверен, что Кремль простит ему Одессу и Донбасс

07.06.2019, Ялта, Владимир Гладков

Недавно вернувшийся на Украину олигарх Игорь Коломойский в скором времени начнёт выступать за налаживание отношений между Киевом и Москвой, так как это единственный шанс для него остаться в стране.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз Блогеров Украины» заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский-Коломойский понимает, что в нынешней экономической ситуации надо мириться с Россией. У Коломойского есть ещё дополнительные стимулы – он понимает, что в условиях конфликта с Россией американцы, манипулируя кредитами МВФ, могут шантажировать: «Не дадим, пока не уберёте Коломойского». И кредиты эти чрезвычайно важны, особенно в условиях конфликта с Россией.

А если градус конфликта с Россией понизится, возникнет товарообмен, какие-то инвестиции, ВВП начнёт расти, то экономике станет проще. Кстати, заявление Коломойского о невозврате кредитов МВФ в ту же копилку. Если не возвращать, то у американцев не будет давления на Зеленского. А первое требование американцев – это убрать Коломойского», – отметил он.

Также Олег Царёв добавил, что Игорю Коломойскому безразлично, кто будет править бал на Украине – РФ, американцы или местные националисты, для него главное – заработать на этом побольше денег.

«Это нам с тобой очень важно – будем мы амнистированы или подпишем некое соглашение о примирении ради того, чтобы сохранить страну. А Коломойскому всё равно. Что касается всего остального по Коломойскому, то ему настолько всё равно – сегодня Россия, завтра Запад, США, Европа. Лишь бы были деньги.

Ему можно было бы вообще всё простить, поскольку для него вообще ничего не имеет значения. Если бы не Одесса. Если бы люди не сгорели, и, если бы он не имел к этому прямого отношения, можно было бы садиться с ним за стол переговоров», – добавил экс-нардеп.