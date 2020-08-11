11.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Права человека, Россия
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Коммунистка поздравила Лукашенко, объявив права человека «лицемерными штампами»


Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова опубликовала поздравление с победой Александру Лукашенко, представляющее интерес на фоне продолжающегося ареста 33 российских граждан – участников ополчения Донбасса, а также массовых задержаний российских журналистов, освещавших беспорядки в Минске.

«Уважаемый Александр Григорьевич! Поздравляю Вас с заслуженной победой, а народ Белоруссии – с продолжением возможности мирно жить и плодотворно трудиться под небом независимой страны, растить детей, получать образование, развивать здравоохранение. Хорошо помню, как в начале 90-х в России слишком многие поддались лицемерным штампам о якобы правах человека, также как сейчас некоторые в Белоруссии поддаются на вбиваемые штампы об абстрактной «сменяемости власти». Последовавшая разруха, уничтожение промышленности и российских деревень, безработица и кровопролитие многих в России отрезвили. Грош лозунгам цена, если за ними не стоит экономическая политика в интересах людей труда, не допускающая растаскивания – в основном за кордон – по карманам дельцов и спекулянтов нажитого за многие годы народного достояния», – написала Шувалова.

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