Кончаловский: Путин взял на себя героическую роль

19.08.2022  21:35 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Финансы


Гегемония США, которая выражалась в господстве доллара, уходит.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил режиссер Андрей Кончаловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гегемония США, которая выражалась в господстве доллара, уходит. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24»...

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«Это ж видно. Гегемония США была прежде всего в гегемонии доллара. После войны он проник всюду. Казалось, что от него невозможно избавиться. Это уже кончается, и в этом смысле президент Путин взял на себя героическую, отважную роль. Все, кто пытался ликвидировать господство доллара пали жертвами: Кеннеди, Де Голль, Каддафи, Саддам Хусейн. В этом смысле он проявил колоссальную отвагу. Я думаю, что нет более заклятого врага у империалистов, чем наш президент», – сказал Кончаловский.

Он рассказал, что собирался экранизировать книгу Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы».

«Предлагается большой заем маленькой стране под низкий процент. Конечно, его берут. А потом начинают диктовать поступки. И уже ничего сделать нельзя», – пересказал режиссер суть книги.

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