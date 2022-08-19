Кончаловский: Путин взял на себя героическую роль

Гегемония США, которая выражалась в господстве доллара, уходит.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил режиссер Андрей Кончаловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ж видно. Гегемония США была прежде всего в гегемонии доллара. После войны он проник всюду. Казалось, что от него невозможно избавиться. Это уже кончается, и в этом смысле президент Путин взял на себя героическую, отважную роль. Все, кто пытался ликвидировать господство доллара пали жертвами: Кеннеди, Де Голль, Каддафи, Саддам Хусейн. В этом смысле он проявил колоссальную отвагу. Я думаю, что нет более заклятого врага у империалистов, чем наш президент», – сказал Кончаловский.