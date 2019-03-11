Конфликт в Донбассе оказался войной идентичностей

11.03.2019

Ненависть и жестокость, которыми сопровождается конфликт на Донбассе, объясняется тем, что в здесь идёт война идентичностей.

Об этом в ходе конференции заявил представитель Института социальной и политической психологии Вадим Васютинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинско-российская проблематика показывает, что именно она является психологически наиболее раздражающей на сегодня. И не только потому что идёт война на Донбассе, она была раздражающей и раньше, потому что это фактически проблема идентичности. Здесь мы чаще говорим про язык, но язык это больше показатель, маркер идентичности. В действительности, война на Донбассе – это война идентичностей: кто мы, с кем мы, мы украинцы или не украинцы», – заявил украинский эксперт.

«Неудивительно, что эта волна ненависти поднялась на Донбассе между людьми, которые десятилетиями спокойно жили вместе, сотрудничали, а потом такая ненависть, при том, что эти люди друг другу ничего особенного плохого не сделали, но такая ситуация появилась именно потому, что большинство людей очень болезненно переживают угрозу потери идентичности. Именно такую угрозу чувствуют, прежде всего, жители Донбасса и других регионов также», – добавил Васютинский.