Конституционная реформа хоронит шансы змагаров на победу

19.10.2020, Минск, Артем Агафонов

Белоруссия готовится к конституционной реформе. Ее Лукашенко обещал уже давно, но до августа этого года дальше общих рассуждений и создания рабочей группы, работавшей тихо и, в основном, анонимно, дело не заходило. Все изменилось после выборов и последовавших за ними протестов. Конституционная реформа была задействована белорусским президентом в качестве подпорки для пошатнувшейся легитимности. Лукашенко пообещал тогда пойти на досрочные выборы, но не раньше, этой самой реформы.

В начале октября гражданам дан срок до 25 числа на внесение своих предложений по изменению Конституции, которые они должны направлять либо своему депутату Палаты представителей (нижняя палата белорусского парламента), либо непосредственно на парламентский адрес электронной почты. Какого-то общего механизма учета и систематизации таких предложений не существует, либо о нем неизвестно, публикация предложений также не предусмотрена. В регионах организованы дискуссионные площадки, проводятся встречи по обсуждению конституционной реформы, но о таких встречах население обычно узнает постфактум. В общем, по части организационной и информационной работы все, мягко говоря, могло быть и лучше.

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Со стороны населения интерес к конституционной реформе есть – она активно обсуждается в Сети, а парламентариев уже забросали сотнями предложений. Некоторые политики уже обнародовали свои идеи по поправкам, я и сам, как руководитель движения «Гражданское согласие» разрабатываю со своей командой масштабный пакет предложений по изменению в Конституции.

В Бресте анонимные авторы предложили целый проект новой Конституции, которая, правда, является не самостоятельным текстом, а переработанным вариантом действующей. Некоторые уже заговорили о брестских анонимусах, чуть ли не как о «третьей силе», но пока выглядит все несерьезно. Одно только декларируемое никому не известными людьми намерение собрать 450 тысяч подписей за проведение конституционного референдума чего стоит! На всякий случай напомню, что в белорусской истории это удавалось только Лукашенко. Даже Бабарико, у которого были и деньги и почти 10 тысяч человек в команде, этого сделать не смог. Впрочем, за старание им респект, документ получился достойный и заслуживающий внимания.

Негативнее всего к конституционной реформе в Белоруссии относится оппозиция. Точнее, та ее часть, что еженедельно марширует по проспектам Минска и группируется вокруг Тихановской и Координационного совета. Для них любая реформа Конституции при Лукашенко нелегитимна, а новую редакцию Основного закона они обещают принять уже после прихода к власти. Логика подозрительная. К Лукашенко есть вопросы по части легитимности, но у Тихановской никакой легитимности нет в принципе. Количество голосов, поданных за нее, не могут назвать даже ее сторонники, сама она – человек случайный и оказалась в эпицентре политической борьбы лишь потому, что были арестованы действительно сильные кандидаты. Профессиональным политиком она не является, говорит, что к власти не рвется, но вокруг нее сгруппировались змагары с многолетним стажем. Предлагаете доверить им лукашенковские полномочия?

Неприятие радикальной оппозицией конституционной реформы тактически понятно. Обсуждение конституции, отстаивание своих поправок, агитация, голосование, затем новая избирательная кампания и, возможно, не одна, если будут и президентские и парламентские выборы – все это означает политический марафон на полгода-год, на который у змагаров нет ни сил, ни времени, ни таланта.

Конституционная реформа с последующими перевыборами – единственная возможность обеспечить транзит власти, находясь при этом в правовом поле. И она, на самом деле, дает массу возможностей для сильных политиков, особенно имеющих поддержку улицы. Можно продемонстрировать правовую подготовку и стратегическое государственное мышление, выдвинув свой проект реформы. Можно проводить любые акции, начиная от круглых столов и заканчивая митингами для продвижения этого проекта, добиваться диалога с властью, от которого она не сможет просто так уклониться потому, что речь идет не о свержении конституционного строя, а о его реформировании, которое она, власть, сама же и инициировала. Можно будет критиковать проведение «Всебелорусского собрания», не являющегося, как и оппозиционный Координационный совет, конституционным органом, добиваться прозрачной процедуры выборов делегатов, можно проводить агитацию перед референдумом и наблюдение во время этого референдума. В общем, интересной и нужной работы для нормальной оппозиции – масса. Но вместо этого – жесткий отказ.

Почему отказ? Потому что эта часть оппозиции уже третий месяц удерживает улицу и это не может продолжаться бесконечно. С одной стороны, уличные радикалы, если оппозиция пойдет на переговоры, могут просто окончательно выйти из-под контроля и устроить городскую герилью. С другой – более умеренные граждане могут покинуть улицу и поддержать эволюционный и правовой вариант транзита власти, особенно, если найдутся сильные и грамотные лидеры, которые на этом сыграют. И, с третьей – потому что, если дойдет до выборов, то даже при самом либеральном сценарии их проведения, националистам-западникам, сгруппировавшимся вокруг Тихановской и компании, на них ничего не светит. Для них единственный шанс прийти к власти – ее захват с опорой на улицу.