«Конструкция посыпалась». Президент Украины обвинил НАТО в трусости

01.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В существовании НАТО нет смысла, если этот альянс опасается воевать с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Издание, напомнив, что Киев настаивает на членстве в НАТО, уточнило, не активирует ли Украина в таком случае статью 5 со словами «против нас ведется агрессия, заводите свои войска и защищайте нас».

«Я думаю, что это вопрос переговоров. Украина не хочет воевать. А если, извините, все страны НАТО боятся, что когда-нибудь на какую-то страну – члена НАТО кто-то нападает, если они боятся, что придется защищать, тогда вопрос в целом к ​​этой конструкции. Если это так, то зачем тогда эта конструкция, которая боится защитить страну, которая является членом того или иного союза? Тогда в чем ее ценность?», – недоумевает Зеленский.

Он признает, что часть стран НАТО желают оставаться в хороших отношениях с Россией, не видят Украину в этом блоке и задается вопросом: действительно ли конструкция альянса такая сильная и мощная?

«Я считаю, что это хрупкость этой конструкции. И проведите параллель с Европейским Союзом, где эта хрупкость уже показала результаты. Великобритания вышла из ЕС. ЕС без Великобритании стал крепче? Точно нет. Это уже не «арочная» конструкция, которая является самой прочной в мире. Это конструкция, которая сыплется», – говорит глава Украины.

Немецкие журналисты, тем не менее, отметили, что из-за возможного членства Украины в НАТО возрастает риск войны с Россией, обладающей мощным ядерным арсеналом.

«Я могу ответить. Украина может иметь план «Б», когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки – Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью.

Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа. У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о таком плане с президентом Байденом, потому что это уже за пределами Нормандского формата», – резюмировал Зеленский.