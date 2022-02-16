Консул Украины в Черногории: «Россия должна быть уничтожена!»

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Новости Украины

Провести в Черногории 19 февраля «Марш единства с Украиной» призвал консул посольства Украины в Черногории Михаил Шаматов.

По словам дипломата, аналогичные марши «прошли во всех столицах мира», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Консул предложил всем желающим пройти от места Миллениум мимо зданий государственных ведомств до центральной городской площади и призвал приглашать родственников, «особенно черногорцев», обращаясь, по всей видимости, к украинской диаспоре и сочувствующим ей окопавшимся в Черногории проукраински настроенным российским либералам.

Любопытно, что свою запись консул снабдил хештегом «Россия должна быть уничтожена».

Ранее Шаматов уже отличался различными русофобскими выпадами, в частности, возмущался решением властей Черногории открыть границы страны для граждан России, заявив, что он «отлично отдыхал, не слыша русского языка».