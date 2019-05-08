Корчинская требует отменить День Победы, чтобы не расстраивать украинских коллаборационистов

08.05.2019, Киев, Игорь Петров

Украине нужно потихоньку отходить от 9 Мая, потому что московские большевики, считающие себя победителями в войне, поубивали много пособников Рейха, желавших независимости Галичины от советской Украины.

Такое мнение в эфире телеканала Рада.Тв высказала народный депутат Украины, волонтерка нацбатов Оксана Корчинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с тем, что мы смогли парламентом принять закон про декоммунизацию, для нас важно от 9 мая отходить все-таки потихоньку. Это важно для государственности. Тут нет обиды для погибших людей, которые погибли во Второй Мировой войне.

Тут есть понимание того, что у нас там тоже много украинцев погибло, была победа дана, но в ней много горечи, потому что погибли и те люди, которые были не за СССР, а за Украину непосредственно.

Московские большевики считали себя победителями в войне, те, которые потом убивали наших украинцев за то, что они единственное что хотели, это независимое государство Украина. И поэтому для нас это непростая дата. Наша история непроста, как и любой страны», – собрала пропагандистские штампы Корчинская.