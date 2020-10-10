Корнилов: Кольцо пожаров вокруг границ России вынуждает Москву к повторению знаменитых военных операций

10.10.2020, Москва, Владимир Гладков

В складывающейся геополитической обстановке у России может не остаться выбора, и тогда Москве придется действовать решительно, как в Крыму в 2014-м или на Кавказе в 2008-м, – при том, что Запад сам всё сильнее подталкивает Кремль к подобным сценариям.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе, на Украине сейчас возможен любой сценарий, любая ситуация и, соответственно, есть целый ряд обстоятельств. Конечно, это должны быть события, сопоставимые с майданом, потрясением, геополитическим серьезным потрясением, когда у России просто не останется выбора, как прийти на помощь, и будут складываться для этого определенные, благотворные, скажем так, обстоятельства. То есть, всё возможно в этом мире, события вокруг Крыма, Кавказа показали, что ничего невозможного в жизни нет.

Мало того, Запад сейчас начал задумываться. Смотрю статьи некоторых аналитиков, ну не знаю – поймут, не поймут, но просто Россию сейчас загоняют в ситуацию, когда, ну прямо скажем, ей не оставят выбора в определенных средствах. Когда у неё появляются, в связи с тем, что выбора нет, новые, дополнительные возможности для нанесения ударов, геополитических ударов, не военных, ассиметричных, по тем фронтам и направлениям, где Россию, в общем-то, не ждут.

То есть, в той ситуации, когда вокруг России создают пояс пожаров, нестабильности, потрясений, когда в ее подбрюшье происходят цветные революции и прочее – что ж, у России появляется выбор дополнительных методов. Ах, так? Раз вам можно действовать таким образом в Белоруссии или еще где-то, ну, значит не обижайтесь, значит наши дипломаты, пусть они станутся более дипломатичными, просто отойдут на задний план», – сказал Корнилов.