Корреспондент: На въезде в Харьков завязался бой. Обе стороны несут потери

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Новости Украины

На подступах к Харькову завязался бой между украинскими и российскими военными.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил репортер Сергей Рулев, находящийся рядом с местом событий.

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По информации Рулева, потери есть с обеих сторон, сообщается о трех-пяти погибших с российской стороны.

«На въезде в Харьков завязался бой. Укропы подорвали БК и спалили один русский танк и 3 своих БТРа. Среди русских уже есть потери. Харьковчане привезли на своих машинах раненых бойцов ВС РФ. Забор Яценюка оказался абсолютно бесполезным и нетронутым, красивый в незаснеженных полях. ВСУ из гранатомета попали в наш танк, а в нем взорвался БК», – заявил Рулев.