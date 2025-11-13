Коррупционная Зе-банда подставила своих кураторов в США

Игорь Шкапа.  
13.11.2025 13:41
Американские доллары, изъятые у близких друзей диктатора Владимира Зеленского и продемонстрированные НАБУ, вообще не должны были попасть на Украину.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украиснкого журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

Он говорит, что получил вывод экспертов, которые по штрих-коду на упаковке выяснили примечательную деталь – эти деньги не предназначались для попадания на Украину.

«Это деньги, которые по всей внутренней межбанковской документации предназначались для внутренних операций. Теперь в США возник вопрос: как эти деньги оказались в Украине, когда оказались, кто стоит за этим?» – сказал эксперт.

По его словам, по штрих-коду можно определить происхождение, движение этих денег, на какие цели они предназначались. И теперь в США должны провести расследование того, как эти доллары оказались на Украине.

«Зеленский, Миндич, Украина подставили очень многих людей. Но еще один аспект: теперь это дело будет рассматриваться не только в Украине, но и в американской юрисдикции. Тем более что в соглашении по недрам есть очень интересный пункт, согласно которому, целый ряд вопросов, которые касаются Украины, будут рассматриваться в американских юрисдикциях», – добавил политолог.

