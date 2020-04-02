КПВВ в Счастье несёт Украине страшное горе – военный эксперт

02.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ЛДНР полным-полно российских войск, которые Москва готовит к военному походу для «аннексии» территорий в границах бывшей Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом в эфире канала «Я-UA ТВ» заявил бежавший из Донбасса майданщик, а ныне «украинский военный эксперт» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации, которая появилась в СМИ, во время переговоров в минской контактной группе договорились про открытие КПВВ в Счастье, чего никогда нельзя было делать.

Счастье – это стратегический город, если встанет вопрос, что в сентябре откроется прямое дорожное сообщение, то под угрозой захвата оказывается не только стратегический объект Луганская ТЭС, а возможность прорыва боевиков второго армейского корпуса и, в первую очередь, регулярных войск РФ в соответствующее подбрюшье украинской группировки – так называемому промышленному треугольнику Северодонецк-Лисичанск-Рубежное.

Насколько серьёзны эти угрозы, я хотел бы пояснить и пану Ермаку, и другим участникам переговорной группы. На расстоянии пяти километров от возможного района разведения войск, вблизи города Счастье, находится база регулярных войск РФ, это бывший детский лагерь. То есть, это база подготовки, передислокации и накопления войск. Там, собственно, базируются российские спецназовцы», – заявил Снегирёв.

«Насколько сейчас реально наступление ОРДЛО с целью отвоевания территорий всей Донецкой и Луганской областей?», – спросил ведущий.

«Тут ситуация в чём: если Россия убедится, что Украина не пойдёт на уступки и, соответственно, не будет ратифицирована формула Штайнмайера и реализован мирный план пропихивания тех территорий в политико-экономическое поле Украины, то, соответственно, Россия пойдёт на обострение ситуации. Причём обострение военное.

То, что сейчас происходит на территории так называемых ЛНР и ДНР, это перенаправление военных ресурсов непосредственно до линии разграничения, скопление военной техники в запрещённых «Минском» местах и проведение соответствующих учений.

Все эти три компонента свидетельствуют о том, что РФ рассматривает военную составляющую как один из возможных сценариев продолжения аннексии украинских земель. Речь, собственно, о возможности захвата дополнительных территорий, не только на территории Луганской, но и, соответственно, Донецкой областей.

Поэтому предложения украинской стороны о дополнительных местах разведения следует рассматривать как послабление позиций украинской стороны в переговорах в ТКГ», – рассказал «эксперт».