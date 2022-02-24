Крым готовится принимать воду по перекрытому Киевом каналу

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Новости Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов предположил скорое возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

«Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся, – написал он в своем telegram-канале. – Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды».

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Северо-Крымский канал перекрыли в 2014 году, чтобы не допустить снабжение Крымского полуострова пресной днепровской водой. Русло канала используется для транспортировки воды от трех водозаборов на севере Крыма к потребителям восточных регионов.