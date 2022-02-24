Крым готовится принимать воду по перекрытому Киевом каналу

24.02.2022  11:42 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Украина
Новости Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов предположил скорое возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

«Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся, – написал он в своем telegram-канале. – Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.


Северо-Крымский канал перекрыли в 2014 году, чтобы не допустить снабжение Крымского полуострова пресной днепровской водой. Русло канала используется для транспортировки воды от трех водозаборов на севере Крыма к потребителям восточных регионов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть