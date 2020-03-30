Крым запрещает вывоз продуктов на материк

30.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Крым ограничит вывоз за пределы республики своего продовольствия.

Об этом на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, из Крыма массово вывозят продукты в Краснодарский и Ставропольский край, а также в Ростовскую область.

«Сегодня такая ситуация, что наша продукция хорошего качества не попадает в сети, а вывозится на материк. Сегодня Краснодар, Ростов, Ставрополье в связи с тем, что Брянск и Курск закрыли часть границ – наша продукция вывозится. Просим ограничить оптовую продажу по 20-40 тонн. Чтобы фуры не выходили за пределы Крыма», – заявил Рюмшин.