Крымский медик объяснил особую опасность коронавируса

03.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Коронавирус нового штамма опасен даже тем, что человек может заразиться им в Крыму от посылки, на которую, к примеру в Москве, чихнул зараженный.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам медика, главная опасность нового вируса в его чрезвычайно широкой распространяемости и живучести.

«Проблема в том, что коронавирус – это очень вирулентный штамм вируса. У него вирулентность как у ветрянки. С ветрянкой ты просто чихнул, и оно полетело на расстоянии чего только можно. Процент вирусного материала, который необходим для заражения организма, он минимальный.

Если та же лихорадка Эбола, Северного Нила или Зика – этих страшных инфекций в мире очень много, но процент распространения, заразности, он беспрецедентен в настоящей ситуации. Проблема в том, что, просто чихнув на картон где-то в Москве и получив посылку по СДЭКу где-то в Крыму, можно очень здорово этим всем заболеть», – заявил Олефиренко.