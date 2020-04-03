Крымский медик объяснил особую опасность коронавируса
Коронавирус нового штамма опасен даже тем, что человек может заразиться им в Крыму от посылки, на которую, к примеру в Москве, чихнул зараженный.
Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам медика, главная опасность нового вируса в его чрезвычайно широкой распространяемости и живучести.
«Проблема в том, что коронавирус – это очень вирулентный штамм вируса. У него вирулентность как у ветрянки. С ветрянкой ты просто чихнул, и оно полетело на расстоянии чего только можно. Процент вирусного материала, который необходим для заражения организма, он минимальный.
Если та же лихорадка Эбола, Северного Нила или Зика – этих страшных инфекций в мире очень много, но процент распространения, заразности, он беспрецедентен в настоящей ситуации. Проблема в том, что, просто чихнув на картон где-то в Москве и получив посылку по СДЭКу где-то в Крыму, можно очень здорово этим всем заболеть», – заявил Олефиренко.
Спасибо!
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