«Крысы бегут с корабля»: украинские депутаты готовятся к массовому сложению полномочий

Анатолий Лапин.  
13.12.2023 12:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина


Почти пять десятков депутатов Верховной рады написали и готовы написать заявления о сложении полномочий.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции против ЛДНР националист Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Почти пять десятков депутатов Верховной рады написали и готовы написать заявления о сложении полномочий....

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«По моей информации 48 человек либо написали заявления, либо готовы написать заявления о сложении полномочий. Я это называю очень просто – крысы бегут с корабля. Они считают, что наша страна – корабль, который тонет, они не хотят разделять ответственность, они накрысили бабла из бюджета, и они бегут.

«Можно ли их удержать? Насколько я понимаю, офис [президента] задействовал все механизмы, включительно с уголовными делами, запретом выездов и так далее, как-то их удерживает», – заявил Мосийчук.

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