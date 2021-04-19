Кто провоцирует приграничный конфликт между Казахстаном и Россией?

19.04.2021, Москва, Айнур Курманов

В течение минувших выходных казахстанский сегмент интернета (и особенно социальные сети) был наводнен сообщениями и смонтированными видеороликами о якобы столкновениях жителей села Коптогай Курмангазинского района Атырауской (бывшей Гурьевской) области с российскими пограничниками, которые якобы вознамерились «захватить» исконно казахские земли. Звучали призывы придворных националистов защитить территорию от «агрессора» и выступить в поддержку сельчан, что можно расценить как очередную провокацию.

Оказалось, что большая часть видеороликов, которые рассылались в WhatsApp, были фальшивыми. Там были сцены нападения толпы парней с плакатами, скандирующей некие лозунги, на людей в военной форме. Эти снимки взяты с учений казахстанских спецслужб по разгону беспорядков. Пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) даже разослала специальное сообщение, предупредив, что данные кадры видео, которые приписываются конфликту казахстанских граждан с российскими пограничниками, являются обычным фейком.

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«17 апреля с.г. на отдельных электронных информационных ресурсах начали рассылать видео о якобы проводимых акциях в Атырауской области. Комитет национальной безопасности официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемое видео в социальных сетях — с учений «Қалқан-2021», — было отмечено в тексте пресс-релиза, распространённого пресс-службой КНБ РК.

«В связи с этим пресс-служба КНБ убедительно просит редакции отечественных СМИ при перепечатке или ссылке на подобного рода материалы, обращаться за подтверждением или комментариями в Комитет национальной безопасности, а также призывает не рассылать ложную информацию», – добавили в КНБ.

Однако все же сходы жителей села Коптогай были, и они также транслировались и распространялись одновременно с фейковыми видео о столкновениях, создавая у несведущих и наивных пользователей впечатление правдивости происходящих событий. Естественно, что националистами этот сознательный монтаж подавался как подтверждение «захвата» земель со стороны России.

Что же было на самом деле? Проблема в том, что при разграничении границ восемь лет назад была совершена ошибка и линия ограждений была проведена примерно на 70 метров вглубь территории России. Как разъяснили представители пограничной службы КНБ РК, «установленные в мае 2013 года металлические ограждения между приграничными метками №23 и №24 заходят на территорию РФ на 10-70 м».

Российские пограничники, согласно ратифицированного Договора о казахстанско-российской государственной границе, который был подписан в Москве 18 января 2005 года, начали возведение новых ограждений в рамках проводимых демаркационных работ. Что же касается земель села Коптогай, то выяснилось, что пограничная линия оказалась ранее ошибочно отодвинута на 1 800 метров вглубь территории России.



Возведение новых инженерных сооружений и ограждений и вызвало недовольство со стороны жителей, которые начали проводить собрания, поскольку они лишились доступа к водоёму, который оказался за новой пограничной линией за пределами Казахстана. Это и породило россказни о том, что якобы общинные земли были отданы или проданы России с целью провоцирования беспорядков.

Вот что пишет об этом аким Курмангазинского района Атырауской области Марат Мурзиев: «14 апреля т.г. пограничники приступили к строительным работам. Некоторые жители приграничного села Коптогай просили разъяснить ситуацию и выразили недовольство проводимыми работами. 13 апреля мы с представителями акимата провели разъяснительные беседы с жителями села Коптогай о законности проводимых работ. Представители пограничной службы и правоохранительных органов разъяснили их законность».

Примечательно, но российские пограничники, чтобы не накалять ситуацию, уже 17 апреля свернули ограждения и предоставили доступ сельчанам и их скоту к водоему, пойдя на встречу местным жителям.

Казалось бы спорный вопрос улажен, так как данный кусок не представлял такого принципиального значения, но придворные казахские националисты постарались воспользоваться данной ситуацией в своих целях, представив всё в виде ожесточенного конфликта и противостояния.

Ограждения, которые в итоге были демонтированы.

И сама эта антироссийская информационная кампания по нагнетанию обстановки с призывами к джигитам выйти, чтобы «остановить агрессора» до боли напоминала тактику, которую использовали погромщики во время массовых убийств и поджогов домов дунган на юге Казахстана в феврале прошлого года. Теперь точно такой же подход применялся уже в отношении Атырауской области с целью организации крупного митинга, а также акций протеста в других городах страны, но уже против России и русских.

Очень интересно, как оперативная съемка секретных учений КНБ по разгону массовых беспорядков «Қалқан-2021» попала в руки националистов и была смонтирована вместе с реальными кадрами сходов жителей? Сотрудники казахстанских спецслужб об этом почему-то умолчали в своих пресс-релизах.

При этом активно засветились в этом деле известные персонажи, а именно – Ермек Нарымбай, проживающий в Киеве и призывающий к «святой войне» против России, и статусный националист Мухтар Тайжан, заседающий в Национальном совете общественного доверия (НСОД) при президенте, а также в земельной комиссии по разрешению спорных вопросов и реформе законодательства.

Первый сейчас, несмотря на украинскую прописку, вступил в Национальный совет оппозиционных сил, организованный в марте бывшим депутатом от партии Нур Отан Нуржаном Альтаевым. Второй, оставаясь внутри Казахстана, пытается возглавить националистическое и русофобское движение.

Тайжан заявил казахстанской прессе следующее: «Нужно остановить демаркацию и вернуться к переговорам с РФ. Спор начался в Атырау еще в 2016 году. В Атырау еще идет земельный спор, но земельный вопрос должен решаться снизу. Неслучайно, я считаю это символичным».

Получается, что Мухтар Тайжан призывает к пересмотру Договора о казахстанско-российской государственной границе от 18 января 2005 года, который провел линию вдоль административной границы еще Казахской ССР. Ведь Казахстан по этому соглашению закрепил за собой все те земли, которые были установлены Сталиным в рамках республики при предоставлении союзного статуса в 1936 году.

Может таким образом Мухтар Тайжан желает захватить Оренбург или Омск? При этом данный наци полностью замалчивает факт передачи Нурсултаном Назарбаевым территории, входившие в состав Казахской ССР, Китаю с 1996 по 2003 год. Как известно, тогда ему в этом активно помогал тогдашний министр иностранных дел Касым-Жомарт Токаев.

Общая площадь переданных казахских земель Назарбаевым Китаю засекречена правительством Казахстана. По официальным данным, в период с 1997 по 2003 год Назарбаев передал Китаю 407 квадратных километров. А по неофициальным данным, с пиком Хан-Тенгри, с Джунгарским Алатау и озером Казанколь, с землями Чаган-Обо и Джунгарского прохода, с горой Кату, Казахстан отдал Китаю не менее 100 000 квадратных километров.

Естественно, придворные националисты никогда не поднимали и не поднимут данную тему, так как живут и действуют по приказу. При этом тот же Мухтар Тайжан активно использовался Акордой (администрацией президента) против России, начиная с 2013 года, когда возглавил национал-экологическое движение «Антигептил» за закрытие космодрома Байконур.

Тогда активисты этого объединения проводили бесконечные разрешенные акции протеста у российского посольства в тогдашней Астане, на фоне полного запрета на проведение митингов и забастовок в стране. Как писал ранее ныне покойный старший зять Елбасы Рахат Алиев, для развития данного движения, других националистических проектов и СМИ в Казахстане, госсекретарь Марат Тажин передал Мухтару Тайжану 500 тысяч долларов.

Ценой вопроса для правящей верхушки тогда было увеличение арендной платы за Байконур и создание шумного фона в преддверии подписания первоначального проекта союзного договора по учреждению ЕАЭС. Тогда Назарбаев отказался его подписывать, ссылаясь на разгорающийся майдан в Киеве и на опасность, якобы исходящую от многочисленных отечественных националистов, которые якобы были готовы выйти на улицы.

Поэтому Мухтар Тайжан выполнял и выполняет по заданию Акорды важную функцию пугала и громоотвода одновременно, что прошлом году подтвердил олигарх Маргулан Сейсембаев. Он признался, что оплачивал деятельность этого националиста в течение двух лет. Так, за два года с момента земельных митингов против передачи миллионов гектаров земли в руки китайских компаний в 2016-м Сейсембаев выдал Тайжану почти 300 тысяч долларов спонсорской помощи.

Мухтар Тайжан.

Получается, что в Нур-Султане решили повторить историю с «Антигептилом» только в новой обертке приграничного конфликта, когда якобы агрессивные российские пограничники отбирают воду у бедных жителей казахского села и «захватывают» исконные казахские земли. Чем не прекрасная возможность поднять национал-патриотические чувства внутри страны против России?

При этом происходит отвлечение от позорного суда в том же Таразе, где виновниками погрома, произошедшего год назад, объявляются сами жертвы, то есть сами дунгане. Так, пятерым из них грозит срок от 15 до 18 лет заключения, а нацисты-погромщики отделываются легким испугом в виде условного наказания. На этом фоне легко спрятать и экологическую катастрофу на Каспии в той же Атырауской области, где в результате деятельности американских и европейских добывающих компаний гибнет вся рыба и идет обмеление, а также замолчать тему работы военно-биологических лабораторий Пентагона.

В общем через данную нацистскую агентуру, учинившую информационную провокацию, становится понятным, кто в реальности стоит за всем этим. Получается, что нагнетание антироссийских и русофобских настроений в Казахстане только усиливается.