Лавров объяснил, почему Тихановскую объявили в розыск и на кого ставит Москва в Белоруссии

04.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Российская Федерация будет уважать выбор, который сделает белорусский народ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, почему российские власти по-прежнему отказываются от контактов с белорусской оппозицией и даже объявили кандидата в президенты Светлану Тихановскую в розыск.

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Он подчеркнул, что Москва поддерживает инициативу президента Александра Лукашенко относительно конституционной реформы, поскольку тем самым создается крайне востребованная сейчас площадка для общенационального диалога.

«Важно, что власти страны декларируют стремление вовлечь в процесс широкие слои населения, организовав сбор предложений граждан по поправкам в Конституцию. Игнорировать такой подход и открываемые им возможности было бы легкомысленно. Разумеется, в эту работу никто не должен никоим образом вмешиваться — ни Россия, ни другие страны», – заявил министр.

По его словам, объявление в розыск Тихановской — это исключительно правовой вопрос.

«Речь идет о выполнении Россией своих обязательств по Договору государств—участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года. Согласно ст. 7 этого документа формирование и ведение централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц осуществляет Главный информационно-аналитический центр МВД России в рамках Межгосударственного информационного банка. Светлана Тихановская была добавлена в этот информационный банк на основании запроса белорусской стороны», – сказал глава МИД РФ.

«И наконец, о том, на кого «ставит» Россия в Белоруссии. На братский нам белорусский народ, на белорусское государство, являющееся нашим союзником и стратегическим партнером. Если народ Белоруссии сделал свой выбор, мы обязаны и будем его уважать. Это четко подтвердил президент Путин в поздравительном послании президенту Лукашенко в связи с его победой на выборах», – резюмировал Лавров.