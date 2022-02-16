Лавров пообещал Лондону зеркальный ответ на русофобию

По желанию британских властей под санкции могут быть подведены любые лица и структуры хоть как-то связанные с Россией.

Об этом на брифинге заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжающаяся истерия [вокруг вероятности «вторжения РФ» на Украину] я бы не сказал «забавляет», но вызывает глубокое недоумение. Что бы мы ни делали на своей территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести. Это элементарное отсутствие воспитания. Это проявляется в последних призывах – давайте проверим, что там Россия делает, вот, они заявили, что учения закончились, а мы не верим, у нас будет возможность убедиться со спутников, с использованием других сведений разведывательных служб. Постоянные угрозы – вот, только вздумайте вторгаться на Украину, мы тут же объявим такие санкции, которых мир не видел», – сказал Лавров.

Он напомнил, что накануне состоялся разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, по итогам которого было объявлено, что Лондон и Брюссель решили действовать единым фронтом, чтобы «наказывать Россию тогда, когда они сочтут это необходимым».

«Британия готова действовать в первых рядах по поводу и без повода. Например, пару дней назад были одобрены дополнения к закону 2019 года, который был принят для объявления санкций в отношении России в качестве наказания за наши действия по украинской проблеме. Дополнение к этому закону уже никак не связано с Украиной. Он устанавливает право британских властей подвергать санкциям любые организации, любые юридические и физические лица, которые связаны с Российским государством, которые ведут бизнес, имеющий для российских властей большое экономическое значение в стратегически важных для правительства России отраслях. Куда включён и транспорт, и химическая промышленность, и многое другое. Чтобы было понятнее, под санкции по желанию британских властей могут быть подведены любые юридические и физические лица только за то, что они принадлежат России, являются российскими гражданами и структурами. Если этот закон окончательно вступит в силу, я нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания, да в общем-то и необходимо принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги на русофобской стезе», – сказал глава МИД.

Он также отметил, что Лондон уже привык к своей роли провокатора в отношениях России и Запада.

«Надеюсь, что другие страны Запада окажутся боле ответственными игроками, эту попытку спровоцировать очередные волны санкционных войн разгадают и не станут её поддерживать. Но в любом случае и российское правительство, и наш парламент не останутся безразличными к тому, что пытаются вытворять на Западе», – заключил Лавров.